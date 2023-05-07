Avustralya’da oy verme işlemi sona erdi

Avustralya’da 29 Nisan 2023 günü başlayan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işlemi bugün yerel saatle 21.00’de sona erdi.

Avustralya’da oy verme işlemi sona erdi

DHA’nın haberine göre, Avustralya’da 29 Nisan 2023 günü yerel saatle 09.00’da başlayan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi bugün sona erdi. Toplam 53 bin 500 kayıtlı seçmenden 18 bin 984’ü oy kullandı. Canberra Büyükelçiliği’nde 222 oy, Sydney Başkonsolosluğu’nda 8 bin 433 oy, Melbourne Başkonsolosluğu’nda ise 10 bin 329 oy kullanıldı.

Avustralya’daki seçmenler, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde 15 bin 200, 2018 Milletvekili Seçimlerinde ise toplam 14 bin 894 oy kullanmıştı.

Melbourne’da kurulan 3 sandıkta ilk oyu sabahın erken saatlerinde gelen 81 yaşındaki Yozgatlı Mevlüde Doğan, kullanmıştı. 50 yıldır Melbourne’da yaşadığını söyleyen Mevlüde Doğan, “Devletime milletimize hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanmıştı.

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