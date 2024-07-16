Avustralya'da sakatlık kabusu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'da sakatlık kabusu

Avustralya Kadın Milli Takım teknik direktörü Tony Gustavsson, sakatlanan Steph Catley'nin Almanya'ya karşı oynayakları Olimpiyatların açılış maçında forma giymesinin zor olduğunu açıkladı.

Catley ve defans oyuncusu Kaitlyn Torpey, sakatlıkları nedeniyle Pazar günü İspanya'nın Marbella kentinde Kanada'ya karşı oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Avustralya kaptanı Steph Catley'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle Almanya'ya karşı oynanacak Olimpiyat açılış maçında da forma giymesi şüpheli görünüyor.

Catley, Sam Kerr'in yokluğunda kaptanlık görevini üstlenmiş ve geçen yıl Kadınlar Dünya Kupası'nda baldırındaki sakatlık nedeniyle takımdan uzak kaldığında büyük bir ustalıkla takıma destek olmuştu.

Olimpiyata katılan takımlar turnuva sırasında sakatlık, hastalık veya ruhsal sağlık sorunları nedeniyle kadrolarındaki 18 kişiden herhangi birinin yerine geçici olarak dört yedek oyuncuyu kullanabilecek. Fakat bu opsiyondan yararlanmak için maçtan altı saat önce bildirim yapmak zorundalar.

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