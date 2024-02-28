Avustralya'dan 30 bin kişiye tahliye çağrısı

Kaynak: AA
Avustralya'dan 30 bin kişiye tahliye çağrısı
Avustralya'da devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması üzerine 30 bin kişiye bölgeden uzaklaşma çağrısı yapıldı.

The Australian gazetesinin haberine göre, yetkililer, kontrol altına alınamayan orman yangınlarının "felaket" seviyesine ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, eyaletin batısında yaşayan yaklaşık 30 bin kişiye acilen bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Acil durum bilgileri ve uyarılarına ilişkin bilgilendirmeler yapan VicEmergency sitesi de yangının giderek büyüyebileceği uyarısında bulunarak yolların kapanabileceğini bildirdi.

Victoria eyaletinin batısında 22 Şubat'ta orman yangını çıkmış, yetkililer, rüzgarın alevleri kuzeydoğuya taşıdığını ve bölge civarındaki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana 19 bin 500 hektardan fazla alanın kül olduğunu ifade etmişti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu da sıcak ve rüzgarlı hava durumu öngördüklerini, bu nedenle yangınının 28 Şubat'ta "felaket" seviyesine çıkma riski taşıdığını vurgulamıştı.

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