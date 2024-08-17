Avustralya'nın harika atı 17 yaşında öldü

Başarıları arasında 2012 yılında Royal Ascot'ta jokey Luke Nolen'in bitiş çizgisine gelmeden önce yavaşlamasına rağmen kazandığı dramatik zafer de yer alıyor.

Dört kez dünyanın en iyi koşucusu, üç kez de Avustralya'nın Yılın Yarış Atı ödülüne layık görüldü ve ülkesinde o kadar ünlüydü ki Vogue dergisinin kapağında yer aldı.

25 zaferinin 22'sini Black Caviar ile kazanan Nolen "O bizim için çok şey ifade ediyordu. Kariyerimin ayrılmaz bir parçasıydı ama daha da önemlisi, yarışın kendisi için çok önemliydi. O bizim kahramanlarımızdan biriydi."

Black Caviar, atların toynaklarını etkileyen zayıflatıcı bir rahatsızlık olan laminitis hastalığına yakalanmıştı ve 18. yaş gününün arifesinde bir tay doğurduktan sonra uyutuldu.

Melbourne'deki eğitmeni Peter Moody "Çoğu hayvana, hele ki onun gibi birine bağlanmamak imkansız. Bu sabah bir tay doğurdu, Snitzel'den bir tay ve kısa bir süre sonra onu insani nedenlerle uyuttular." diye konuştu.