Karaya vuran 14 kaşalot balinası öldü

BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağını aktardı.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti.