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Avustralya’ya Türk bakan

Avustralya’da Türk kökenli milletvekili Nazlı (Natalie) Süleyman, Victoria eyaletinde yeni kurulan kabineye bakan olarak atandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 18:15
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Avustralya’ya Türk bakan

Avustralya’ya Türk bakan
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Avustralya’nın Victoria eyaletinde geçtiğimiz ay yapılan eyalet seçimleri İşçi Partisi’nin zaferiyle sonuçlandı.

İHA'da yer alan habere göre, seçim zaferinin ardından üçüncü kez başbakan olan Daniel Andrews, yeni kurduğu eyalet hükümetinde Türk kökenli bir milletvekiline görev verdi. St Albans'da üçüncü kez milletvekili seçilme başarısı gösteren Nazlı (Natalie) Süleyman, Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak atandı.



Süleyman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Vali Linda Dessau önünde Gaziler, Küçük İşletmeler ve Gençlik Bakanı olarak yemin ettim. Teşekkürler St Albans” ifadelerini kullandı.



Victoria Parlamentosu’na seçilen ilk Türk ve Müslüman kadın olan Nazlı Süleyman’ın yeni kurulan hükümetin programında yer alan “İslamofobi ile mücadele” çalışmalarına da destek vermesi bekleniyor.

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