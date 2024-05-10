Okul müdürünü öldüren Iraklı katil suç makinası çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Okul müdürünü öldüren Iraklı katil suç makinası çıktı
Eyüpsultan’da okul müdürü İbrahim Oktugan’ı silahla öldüren Iraklı öğrencinin suçunun kabarık olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’da okul müdürü İbrahim Oktugan okuldan kovulan Iraklı öğrenci Y.K. tarafından 5 el silah ateş edilerek öldürüldü.

Iraklı öğrenci Y.K.’nın başka suçlarının da olduğu ortaya çıktı. İddialara göre, Iraklı öğrencinin geçmişte de disiplin suçlarının kabarık olduğu anlaşıldı.

Y.K.’nın gittiği hiçbir yerde barınamadığı ve eğitim göremediği öğrenildi.

Iraklı öğrencinin 1 yıl içinde 3 okul değiştirdiği ileri sürüldü. Ayrıca öğrenci Y.K.’nın bir önceki okulunun çardağını ve ağaçları yaktığı belirtildi.

Yine iddialara göre, Y.K. 2023 yılında silahla yakalandı. Dolayısıyla okul müdürünü öldüren Iraklı öğrencinin bir suç makinası olduğu ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan’da Irak uyruklu öğrenci Y.K. liseden atıldığı için sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş ederek öldürdü.

Olay Türkiye’de infial yarattı. Iraklı öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarılarak tutuklandı.

Öte yandan saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Öte yandan öldürülen okul müdürünün cenazesinde Bayrampaşa İlçe Müftüsü Recep Eren’in göçmeleri savunan konuşması tepki toplamıştı.

SENDİKALI ÖĞRETMENLER BUGÜN İŞ BIRAKTI

Ayrıca sendikalı öğretmenler olaya tepki göstermek için bugün iş bırakarak derslere girmeyeceklerini açıkladı.

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