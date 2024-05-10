Pancar kavgasında silahlar çekildi

Kaynak: İHA
Pancar kavgasında silahlar çekildi
Balıkesir'de bir iş merkezinde yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Birlikte pancar ekerek para kazanan kişiler arasında daha önceden çıkan anlaşmazlık sonrasında taraflardan alacaklı olduğu öne sürülen Y.T., arkadaşı ile birlikte S.Ç.'nin dükkanına gitti.

Dükkanda bulunan H.A., isimli şahıs ile yaşanan kavgada silahlar çekildi. Olay sırasında Y.T. bacağından yaralanırken, şüpheli şahıslar kısa sürede Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı.

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