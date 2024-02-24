Avusturya eski Başbakanı mahkemede yalan beyan bulununca hapis cezası verildi

Kaynak: Euronews
Avusturya eski Başbakanı mahkemede yalan beyan bulununca hapis cezası verildi
Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz, meclis komisyonunda şahit olarak dinlendiği bir oturumda "yanlış beyanda" bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada sekiz ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Euronews’te yer alan habere göre, Eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yargılandığı dava kapsamında "yalan beyanda bulunmaktan" suçlu bulunarak sekiz ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Eski şansölye, karıştığı yolsuzluk iddialarını soruşturan parlamento komitesine yalan beyanda bulunmaktan Viyana'da bir mahkemede yargılanıyordu.

Söz konusu dava, 37 yaşındaki Kurz'un başbakan olduğu dönemde yeni kurulan devlet şirketi OBAG'a yönetim kurulu üyeleri atanmasındaki rolü konusunda dürüst olup olmadığına odaklanıyordu.

Eski başbakan, duruşmada, karardan önce mahkemeye, savcılığın suçlamalarının kendisini "korkunç" ve "çaresiz" hissettirdiğini söyledi, savunma ekibi de özet olarak 'yalancı şahitlik' yapmadığı yönündeki savunmasını tekrarladı.

Kurz'un avukatı, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

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