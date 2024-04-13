Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra...

Kaynak: İHA
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra...
Avusturya Havayolları, İsrail’in İran Konsolosluğuna saldırı düzenlemesinin ardından Tahran uçuşlarının 18 Nisan’a kadar durdurulduğunu açıkladı.

İsrail’in İran Konsolosluğuna saldırı düzenlemesi sonrası bölgede gerilim artarken, havayolları şirketleri aldıkları kararları duyurmaya başladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa’nın ardından Avusturya Havayolları da Tahran uçuşlarını 6 gün askıya aldı.

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18 NİSAN'A KADAR ASKIYA ALINDI

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Tahran uçuşlarının 18 Nisan’a kadar durdurulduğu, İran hava sahasından geçen rotaların değiştirileceği aktarıldı. Yolcu ve mürettebatın güvenliğinin son derece önemli olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.

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