Kirpilerin ilginç anları kameraya yansıdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Ümit Bartın isimli bir gezgin öğretmen ve doğa gözlemcisi, evine gittiği sırada ilginç bir manzarayla karşılaştı. İki kirpinin oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bartın, bu olayı kayıt altına alarak paylaştı.

Kirpilerin genellikle sakin ve cana yakın hayvanlar olduğunu bildiğini belirten Bartın, doğada karşılaştığı iki kirpinin kavga eder gibi davranışları ve çıkardıkları sesler karşısında şaşkınlığını dile getirdi. "Normalde kirpiler, tehlike anlarında kendilerini korumak için top şeklinde kapanırlar" diyen Bartın, ancak bu kez kirpilerin yanında olmasına rağmen hareketli davranmalarının kendisini şaşırttığını söyledi