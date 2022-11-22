22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak

Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak

Avusturya, Ukrayna’nın yeniden inşası kapsamında dijital altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla jeneratör, bilgisayar gibi ekipmanların yanı sıra bilgi ve tecrübe desteğinde bulunacak.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 22:31
Takip Et

Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak

Avusturya, Ukrayna’nın dijital altyapısının yeniden inşasına yardımcı olacak
+
Aa
-

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya dijital altyapı alanında destek vermek amacıyla Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Birimi Sekreteri Florian Tursky'nin dün Kiev’e gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, savaş nedeniyle bu ülkenin dijital altyapısının zarar gördüğü belirtilerek, Tursky’nin dijital altyapının yeniden oluşturulması, fiber ağ bağlantılarının sağlanması gibi alanlarda yardımcı olacağı ifade edildi.

Geniş bant altyapısının inşa ve modernizasyonunda bilgi ve tecrübe paylaşımında da bulunulacağı aktarılan açıklamada, özellikle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanan ülkeye mazotla çalışan jeneratörlerin verileceği, böylelikle elektrik ve iletişim sorununun azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
2
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
3
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
4
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
5
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Yıldız futbolcu intihar etti
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
6
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Kobra Murat evinin kapılarını açtı. Kızının altınları görenlerin ağzını açık bıraktı
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
7
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿Amerikan rüyasını Gareth Bale bitirdi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Batman'da düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Çorum Valiliği’nden “fotoğraf” açıklaması   
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
﻿Eurovision Şarkı Yarışması'nda yeni oylama sistemine geçiliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.