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Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki

Avusturya’da aşırı sağcı FPO milletvekilleri, Zelenskiy’in Ulusal Meclis’e hitap etmesini protesto ederek salondan ayrıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:14
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Avusturya’da aşırı sağcı milletvekilleri Zelenskiy konuşurken meclisi terk etti

Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın 400. gününde Avusturya Ulusal Meclisi'ne düzenlenen özel oturumda video konferans yöntemiyle hitap etti.

Zelenskiy konuşmaya başladığı sırada aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPO) milletvekilleri, yerlerinden kalkarak salonu terk etti. Salondan çıkan milletvekilleri masalarının üzerine "tarafsızlık alanı", "barış alanı" yazılı pankartlar bıraktı.

FPO milletvekilleri, Zelenskiy’nin hitabının Avusturya’nın tarafsız duruşuna zarar verdiğini belirtti.

ZELENSKİY’DEN AVUSTURYA’YA TEŞEKKÜR

Zelenskiy ise konuşmasında ocak ayında meydana gelen helikopter kazasında vücudunda yanıklar oluşan Ukraynalıların Viyana, Linz ve Graz kentlerindeki hastanelerde tedavi edildiğini hatırlatarak, Avusturya’ya teşekkür etti.

Zelenskiy, “Başbakan Sayın Nehammer ve Avusturya hükümetinin böyle bir yardım teklifinde bulunması, önemli bir destek göstergesiydi. Biz Ukrayna'da her hayata değer veriyoruz ve insanları kurtarmamıza yardım edenlere nasıl minnettar olacağımızı biliyoruz” dedi. Tarafsızlığın ahlaki açıdan değil, askeri ve jeopolitik açıdan söz konusu olabileceğini vurgulayan Zelenskiy, “Ukrayna'ya insani desteğiniz için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Öte yandan FPO, Zelenskiy'nin konuşmasını protesto edeceklerini daha önceden duyurmuştu. FPO lideri Herbert Kickl dün yaptığı açıklamada, "FPO'nun parlamentoda kalıcı tarafsızlığımızı ciddiye alan ve dolayısıyla barışı savunan tek parti olması üzücü" ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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