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Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü

Avusturya’nın Wiener Neustadt kentindeki bir garnizonda çıkan silahlı çatışmada bir asker öldü, bir subay yaralandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:48
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Avusturya’da bir garnizonda çıkan çatışmada bir asker öldü

Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, nöbet tutan 20 yaşındaki bir askerin nöbet değişimi sırasında diğer askerlere karşı henüz bilinmeyen nedenle agresif tutumda bulunarak ateş açtığı belirtildi.

Nöbet tutan asker ve diğer askerler arasında çıkan çatışmada söz konusu nöbetçi askerin öldüğü, bir subayın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, olaya nöbet tutan erin dışında bir er bir de subayın karıştığı, er ve subayın askeri garnizonun psikoloji bölümde tutulduğu belirtilerek, subayın yaralanmasına ateşli silahın yol açmadığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın hem savcılık hem de askeri disiplin komisyonu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelendiği aktarıldı. (AA)

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