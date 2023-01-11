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Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti

Avusturya’da 2022’de 90 bin 808 Hristiyan, Katolik kilisesinden ayrılırken, bunun ülke tarihindeki en yüksek yıllık sayı olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 23:47
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Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti

Avusturya’da geçen yıl 90 binin üzerinde Katolik, kiliseyle bağını kesti
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(AA) - Katolik Kilisesi istatistik kurumundan yapılan açıklamada, 2021’e oranla geçen yıl yüzde 25 daha fazla Hristiyanın kiliseden ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 ve ekonomik koşulların yanı sıra Avrupa genelinde artan sekülerizmin kilise ile olan ilişkinin kesilmesinde belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da 4 milyon 733 bin 174 kişinin Katolik kilisesine mensup olduğu belirtilen açıklamada, 2022’de 90 bin 808 kişinin kiliseden ayrılmasıyla Katolik nüfusunda yüzde 1,96 düşüş yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2021'de kiliseden ayrılanların sayısının 72 bin 222 ve bu dönemde cinsel taciz suçlamalarının belirleyici olduğu belirtildi.

Ülkenin en büyük dini grubu olan Katoliklerin sayısındaki azalmanın sürdüğüne işaret edilen açıklamada, ikinci en büyük grubu, dini inancını belirtmeyen kişilerin oluşturduğu, bununla beraber Müslümanlar ve Ortodoks Hristiyanların sayısının ise arttığı bilgisi paylaşıldı.

Avusturya’da Katolik Kilisesi üyeleri aylık düzenli aidat ödemek durumunda. Aidat ödemeyen üyeler ya da kiliseden ayrılanlar cenaze işlemleri veya vaftiz gibi dini hizmetlerden yararlanamıyor.

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