Avusturya'da saatler kala Türkiye depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avusturya'da saatler kala Türkiye depremi

Millilerimiz ile karşılaşacak olan Avusturya'da tek gündem Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası’nda grubu 2. Sırada bitiren millilerimiz son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya’da bulunan Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

MİLLİLERİMİZ AVUSTURYA'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Millilerimizin kritik mücadelesi için nefesler tutulurken Avusturya basınından karşılaşmaya dair ilginç manşetler atıldı.

Millilerimizin 6-1’lik mücadeleyi anımsatarak söylediği intikam sözlerini aktaran Koha.de "Türkiye'nin ekstra motivasyonu var, finali hayal ediyorlar" başlığını attı.

"İNTİKAM ALMA KONUSUNDA İSTEKLİ"

Avusturya basınından Loala1 ise karşılaşma için "Türkiye, Avusturya düellosuna çok hevesli. Bu maçı bekliyorlar. Rangnick'in Son 16 Turu'ndaki rakibi, 6-1'lik yenilginin telafisini etmeye heves duyuyor. Türk Milli Takımı'nın en genç oyuncuları Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan dahi takımlarının mart ayındaki maçın intikamını alma konusunda istekli

Ahmetcan, maçı geçmeleri halinde en az yarı finale kalacaklarını söyledi. Yarın oynanacak maçta Samet'in cezası nedeniyle Ajaxlı Ahmetcan'ın şans bulması olası. Türklerin bir özgüven eksikliği yok. Almanya'daki maçta her şeyin mümkün olabileceğini söylediler. Finale çıkma hayalleri de var. Mart ayında oynanan karşılaşma motivasyon kaynağından fazla oldu. Kaptan Hakan'dan en genç futbolcuya kadar intikamdan söz ediyorlar" dedi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı
Fenerbahçe'yi kahredecek transfer. Galatasaray İstanbul'a getirdi
Son Haberler
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı Gündem
Motosikleti bulundu kendi sırra kadem bastı
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Kan donduran kaza anı kameralarda Dünya
Kan donduran kaza anı kameralarda
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler Yaşam
Ev sahibi ‘Size ev tuttum’ yalanıyla sokağa attı. Geceyi sokakta tek koltukta geçirdiler
TFF savuma yaptı Spor
TFF savuma yaptı
Muhteşem 3'lüye zam yağmuru. Geri sayım başladı. Litrelik rakının fiyatı belli oldu Gündem
Muhteşem 3'lüye zam yağmuru. Geri sayım başladı. Litrelik rakının fiyatı belli oldu
Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı Magazin
Sıla Türkoğlu dillere düştü. ‘Estetiğim yok’ dedi eski fotoğraflar ortalığa saçıldı