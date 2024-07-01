Avusturya'da saatler kala Türkiye depremi

2024 Avrupa Şampiyonası’nda grubu 2. Sırada bitiren millilerimiz son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Almanya’da bulunan Leipzig Stadı’nda oynanacak olan mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

MİLLİLERİMİZ AVUSTURYA'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI

Millilerimizin kritik mücadelesi için nefesler tutulurken Avusturya basınından karşılaşmaya dair ilginç manşetler atıldı.

Millilerimizin 6-1’lik mücadeleyi anımsatarak söylediği intikam sözlerini aktaran Koha.de "Türkiye'nin ekstra motivasyonu var, finali hayal ediyorlar" başlığını attı.

"İNTİKAM ALMA KONUSUNDA İSTEKLİ"

Avusturya basınından Loala1 ise karşılaşma için "Türkiye, Avusturya düellosuna çok hevesli. Bu maçı bekliyorlar. Rangnick'in Son 16 Turu'ndaki rakibi, 6-1'lik yenilginin telafisini etmeye heves duyuyor. Türk Milli Takımı'nın en genç oyuncuları Bertuğ Yıldırım ve Ahmetcan Kaplan dahi takımlarının mart ayındaki maçın intikamını alma konusunda istekli

Ahmetcan, maçı geçmeleri halinde en az yarı finale kalacaklarını söyledi. Yarın oynanacak maçta Samet'in cezası nedeniyle Ajaxlı Ahmetcan'ın şans bulması olası. Türklerin bir özgüven eksikliği yok. Almanya'daki maçta her şeyin mümkün olabileceğini söylediler. Finale çıkma hayalleri de var. Mart ayında oynanan karşılaşma motivasyon kaynağından fazla oldu. Kaptan Hakan'dan en genç futbolcuya kadar intikamdan söz ediyorlar" dedi.