Avusturyalı bakandan Trump'a sert mesaj

Ekonomi Bakanı Wolfgang Hattmannsdorfer, göreve başlamasının hemen ardından memleketi Linz’de ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Voest-Alpine Çelik Fabrikası’nda gerçekleşen bu ziyaret, Hattmannsdorfer’in geçmişiyle de özdeşleşmişti. Zira, gençliğinde Hattmannsdorfer, bu fabrikada öğrenci olarak çalışmıştı. Voest-Ceo’su Herbert Eibensteiner, bakanı memleketinde karşıladı. Bakan, yaptığı açıklamada, fabrikanın iki önemli özelliğini vurguladı. Bunlar, yenilikçilik ve ülkenin refahını simgeliyor olmasıydı. Hattmannsdorfer, "Bu tür firmalar, ekonomimizin güçlü temel taşlarıdır," dedi.

ÇİN'E KAYMAKTA OLAN ÜRETİMLERE KARŞI DURUŞ

Bakanın gündeminde sadece nostalji yoktu. Hattmannsdorfer, Avrupa'daki sanayi üretimlerinin Çin gibi ülkelere kaymasını bir tehdit olarak gördüğünü belirtti. Özellikle Panasonic’in Linz yakınlarındaki Enns’teki fabrikasını yıl sonuna kadar kapatacağı haberine değinen Bakan, bu durumun 140 kişiyi işsiz bırakacağına dikkat çekti. Panasonic’in üretimi, son yıllarda adım adım Asya'ya taşındı ve bu kararın ardında ucuz iş gücü etkisi olduğu vurgulandı. Hattmannsdorfer, Avrupa'daki firmaların daha fazla bürokrasi, yasa ve düzenlemeden kaçınmalarını sağlayacak düzenlemelerle, üretimin Avrupa’da kalmasını hedefliyor.

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AMERİKA İLE TİCARETE KARŞI SERT TAVIR

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifeleri, Hattmannsdorfer’in gündeminde önemli bir yer tuttu. Hattmannsdorfer, Avrupa’nın Trump’a karşı kendisini savunması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Amerika da Avusturya’dan çok şey alıyor. Avrupa, Trump’tan korkmamalı, onunla müzakere etmelidir." Bakan, eğer müzakere yoluyla bir çözüm sağlanamazsa, Avrupa’nın etkili karşı önlemler alması gerektiğini de ifade etti. Ancak, bu önlemlerin ne olacağına dair bir açıklama yapmaktan kaçındı.

HATTMANNSDORFER’İN HEDEFLERİ

Bakan Hattmannsdorfer, Avrupa’daki sanayi üretimini korumak ve şirketlerin bürokrasi engelleriyle karşılaşmadan faaliyet gösterebilmesi için büyük bir çaba sarf edeceğini belirtti. Aynı zamanda Avrupa'nın dünya ticaretinde daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi için yenilikçi stratejiler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.