Avusturyalı futbolcuların kaçakçılık skandalını açıkladı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımız son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Avusturya şampiyonanın alkış alan takımlarından biri. Fransa, Hollanda ve Polonya'nın yer aldığı D grubunu 6 puanla lider tamamladılar.

Ayrıca geçen Mart ayında yaptığımız hazırlık maçında bizi 6-1 gibi ağır bir skorla yenmişlerdi.

2 Temmuz'daki maç çok zorlu olacak.

Millilerimize başarılar dilerken tarihimizde Avusturya ve futbol ile ilgili çok ilginç bir olayı paylaşmak istedim.

1923'te kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti'nde sigara ve içki satışı sadece Tekel'den yapılmaktaydı. Tekel çakmak da üretiyordu ama fiyatı çok yüksekti. Vatandaşlar genelde kaçak çakmağa yöneliyordu.

Bu nedenle 1929 ile 1950 yılları arasında Türkiye'de en kıymetli kaçak ürünlerden biri çakmaktı. Tekel'in piyasaya sürdüğü çakmaklar dışında çakmak alıp satmak, ithal etmek ve kullanmak yasaktı.

Cezası da hapisti.

1949 yılında Avusturya'nın Admira ve Waker takımı 3 büyüklerle dostluk maçları yapmak için Türkiye'ye gelmişti.

Takımın iki futbolcusu Hahnemann ve Reinhard Türkiye'deki çakmak sıkıntısını biliyor olacaklar ki, yanlarında 580 kaçak çakmak getirmişlerdi.

Çakmakları işportada gizlice satarken yakalandılar.

Polis suç üstü yaptı.

Çakmak ve çakmaktaşı sattıkları için kaçakçılık yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan 2 futbolcu 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İkisi de ülkeleri için önemli futbolculardı. Özellikle Wilhelm Hahnemann Avusturya milli takımında da oynuyordu.

Dış İlişkiler devreye girdi ama nafile.

İki kaçakçı futbolcu cezalarını tamamlamadan dışarıya çıkamadı.

Aradan 54 yıl geçmiş.

Türkiye'nin bugün çakmağa ihtiyacı yok, galibiyete ihtiyacı var.

Haydi çocuklar, 2 Temmuz'da yenelim şu çakmak kaçakçısı Avusturyalıları!