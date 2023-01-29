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Ay sütünün faydaları nelerdir?

Özellikle de Hindistan'da sık tüketilen ay sütünün ana maddesi ashwagandha hint ginsengi kökü ve sütten oluşuyor. Peki, ay sütü ne işe yarıyor? İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 07:46
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Ay sütü nedir?

Ay sütünün faydaları nelerdir?
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Günümüzde en çok görülen hastalıkların başında stres ve depresyon gibi ruhsal sorunları en aza indirmek için uzmanlar gün içinde mutlaka melatonin, tritofan ve magzneyum gibi maddelerin tüketilmesini tavsiye ediyor. Bu maddeler sütte zaten fazladan bulunur. Buna ek olarak diğer besinlerde eklendiğinde güçlü bir karışım ortaya çıkar.

 

 

Aynı zamanda tatlandırmak için çeşitli besinlerde eklenebilir. Kuşburnu, zerdeçal, zencefil, kaju, yulaf, badem, ceviz, tarçın, Hindistan cevizi eklenebilir. Ayrıca damak zevkine göre akçaağaç şurubu, bal ve mürver şurubu da tercih edilir.

Hindistan başta olmak üzere Asya kıtasında sık sık tüketilen ay sütü, ashwagandha hint ginsengi kökü ve süt ile hazırlanan bir karışımdır. Strese ve uykusuzluğa iyi geldiği düşünülen ay sütünün tek bir tarifi yoktur. Farklı malzemelerin karışımından elde edilen bu süt, melatonin ve triptofan açısından çok zengindir. Bu karışım dünya çapında 'moon milk' olarak bilinir. Bunun nedeni ay yüzeyinin sürekli renk değiştirmesidir. Karışıma eklenen malzemeler de, içeceğin renginin değişmesine neden olur.

Ay Sütü Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

1 su bardağı süt (badem veya hindistan cevizi sütü olabilir)

1/2 çay kaşığı öğütülmüş tarçın

1/2 çay kaşığı öğütülmüş ashwagandha tozu

1/4 çay kaşığı öğütülmüş zencefil tozu

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1 tutam öğütülmüş hindistan cevizi

1 çay kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

Yapılışı: Öncelikle sütü yüksek ateşte kaynatın. Ancak tamamen kaynamasına izin vermeyin. Süt sıcaklaştığında hindistan cevizi yağı dışındaki malzemeleri ekleyerek çırpın ve 5 dakika kaynatın. Ardından hindistan cevizi yağını ilave ederek karıştırın ve sütü bardağa dökün. İsteğe göre bal veya akçaağaç şurubu ile tatlandırın.

Ay sütüne zerdeçal, papatya, kuşburnu, toz kakule, tarçın, meyve özü, kaju, yulaf, badem ve ceviz gibi sevdiğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Ekleyeceğiniz malzemeyi mutfak robotundan geçirerek toz haline getirebilirsiniz.

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