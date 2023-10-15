Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında Letonya'yı ağırlayacak.
Enea Jorgji'nin yöneteceği mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Milliler, son maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu ve Almanya yolunda önemli bir adım attı.
Letonya'yı yenmesi halinde Ay Yıldızlılar, EURO 2024'e gitmeyi garantileyecek.
Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih, Yunus, Hakan, Kerem, Barış Alper
Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis