Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde Letonya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın 11'i belli oldu.

Ay Yıldızlılar Letonya karşısında. İlk 11'ler belli oldu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında Letonya'yı ağırlayacak.

Enea Jorgji'nin yöneteceği mücadele Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Milliler, son maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu ve Almanya yolunda önemli bir adım attı.

Letonya'yı yenmesi halinde Ay Yıldızlılar, EURO 2024'e gitmeyi garantileyecek.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu;

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih, Yunus, Hakan, Kerem, Barış Alper

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Emsis, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

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