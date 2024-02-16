Ayağa dolaşmak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Ayağa dolaşmak deyimi ne anlama geliyor?
Ayağa dolaşmak deyimi ne anlama gelir? Ayağa dolaşmak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ayağa dolaşmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin yaptığı işe engel olmak, başkasına yaptığı kötülüğün kendi başına gelmesini tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin bir şeyi yaparken başkasının engel oluşturması, zorluk çıkarması, kötülük meydana getirmesi durumlarında da kullanılır.

Başkasına zarar verecekken yanlışlıkla kendine zarar vermek.

AYAĞA DOLAŞMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işleri bugün halletmezsen elbet yarın ayağına yeniden dolaşır."

Son Haberler
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı Gündem
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 31 gözaltı
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret Ekonomi
İmamoğlu’dan TÜSİAD’a ziyaret
ABD'de idam mahkumundan nitrojenle infaza dava Dünya
ABD'de idam mahkumundan nitrojenle infaza dava
Kars’ta trafo yangını Yerel Haberler
Kars’ta trafo yangını
Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti şüphelisine gözaltı Gündem
Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti şüphelisine gözaltı
Murat Kurum'a vatandaş böyle dedi: Siz deprem bölgesinde 10 vilayeti ayağa kaldırdınız Gündem
Murat Kurum'a vatandaş böyle dedi: Siz deprem bölgesinde 10 vilayeti ayağa kaldırdınız
Kayseri 8 santimetre batıya kaydı! Nedeni ortaya çıktı Yerel Haberler
Kayseri 8 santimetre batıya kaydı! Nedeni ortaya çıktı