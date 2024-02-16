Ayağa dolaşmak deyimi ne anlama geliyor?

Ayağa dolaşmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin yaptığı işe engel olmak, başkasına yaptığı kötülüğün kendi başına gelmesini tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Bir kişinin bir şeyi yaparken başkasının engel oluşturması, zorluk çıkarması, kötülük meydana getirmesi durumlarında da kullanılır.

Başkasına zarar verecekken yanlışlıkla kendine zarar vermek.

AYAĞA DOLAŞMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu işleri bugün halletmezsen elbet yarın ayağına yeniden dolaşır."