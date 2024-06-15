Ayağında sargıyla tekerlekli sandalyeden kalkan hasta doktora saldırmaya çalıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayağında sargıyla tekerlekli sandalyeden kalkan hasta doktora saldırmaya çalıştı

İstanbul Sancaktepe’de hasta ve hasta yakınları doktora saldırdı. Ayağında sargı olan hastanın tekerlekli sandalyeden kalkarak doktora saldırmaya çalışması dikkat çekti.

İstanbul Sancaktepe’de bulunan İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınları doktora saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, doktor ile hasta ve hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası hasta ve hasta yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı. O sırada ayağında sargı olan hastanın tekerlekli sandalyeden kalkarak doktorun odasına girerek saldırmaya çalıştığı görüldü.

Güvenlik görevlileri ve hastane polisi olaya müdahale etmeye çalışırken hasta yakınları ile aralarında arbede çıktı. Hasta ve hasta yakınlarının çıkardığı olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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