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Ayak burkulmasınde ne yapılmalıdır?

Ayak burkulması gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Peki böyle durumlarda ne yapmalıyız? İşte yanıtları.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 09:17
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Ayak burkulması

Ayak burkulmasınde ne yapılmalıdır?
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Ayak burkulması gerek yetişkinlerin gerekse çocukların yaşayabildiği bir rahatsızlıktır. Bu durumda genelde ayak bileğinde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve ağrı gibi semptomlar ortaya çıkar. Sıklıkla araştırılan ayak burkulması nedenleri arasında ise temelde ayak bileğindeki yumuşak dokular ile bağların gerilmesi ve yırtılması yer alır. Yani ani bir hareket yapma veya ağır bir şeyi kaldırma gibi durumlarda ayak bileği burkulabilir. Ayak bileği burkulması belirtilerini yaşayan bir kişinin ise mutlaka teşhis ve tedavi için acil polikliniğine ve daha sonra ortopedi bölümü uzmanına başvurması gerekir.

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI NEDİR?

İnsan vücudunda ayağı alt bacak ile birleştiren bölgede ayak bileği bulunur. Ayak bileğinde yer alan eklemdeki bağlar ile eklem çevresinde bulunan yumuşak dokular ise kimi durumlarda gerilip yırtılabilir. Bu durumda yaşanan ortopedik rahatsızlık da ayak bileği burkulması ya da incinmesi olarak adlandırılır. "Ayak burkulması neden olur?" sorusu da bu bağlamda yaygın olarak görülen nedenlerle yanıtlanabilir. Genelde ayak bileği burkulması, ani bir hareket yapılması ya da ağır bir yük kaldırılması ile ilişkilidir.

Düz olmayan bir yüzeyde yapılan egzersizler

Ayak bileğinin bükülmesi ile birlikte gerçekleşen düşmeler

Kişinin kendi etrafında döndükten veya zıpladıktan sonra ayağına yüklenerek harekette bulunması

Herhangi bir sportif faaliyet veya iş ortamındaki çalışma esnasında farklı bir bireyin bir kişinin ayağına basması

Yukarıda sıralanan durumlarda ayak bileği burkulması yaşanabilir. Bununla beraber ayak burkulması belirtileri de sıklıkla araştırılır. Genellikle şiddetli ağrı ile karakterize olan ayak burkulmasının yaygın olarak görülen farklı belirtileri de mevcuttur. Bu kapsamda ayak incinmesi belirtileri şu şekilde belirtilebilir;

Ayak bileğinde gevşeklik hissi

Özellikle ayakta dururken yaşanan ağrı

Ayak bileği ile alt bacaktaki cilt dokusunda görülen renk değişikliği

Ayak bileğinde hareket kısıtlılığı

Kızarıklık

Isı artışı

Eklem çevresinde oluşan şişlik

Morarma

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