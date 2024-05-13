Plastik gıda ambalajlarında 9.900'den fazla kimyasal bulundu. Taze ve toksit

Tüm ambalaj sanayinde olduğu gibi plastikler gıda sektöründe de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Besinlerin ömrünü uzatmak adına yapılan plastik ambalajlarla toksit madde bulaşan ürünleri kendi ellerimizle satın alıyoruz.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir gurup bilim adamı plastik gıda ambalajlarıyla ilgili iki ayrı çalışma yaparak korkunç bir gerçeği ortaya koydu. Sonuçlar tek bir pakette 9 bin 936 adet farklı kimyasal maddenin bulunduğunu ve bunların gıdalara temas ettiğini gösterdi.

Araştırma sırasında besin paketlemesinde kullanılan 36 farklı plastik ürün ele alındı. Ürünler tek tek ABD, İngiltere, Güney Kore, Almanya ve Norveç'ten getirtildi. Ne yazık ki incelemeler sonucunda tek bir pakette kullanılan bir ambalajda 9 bin 936 farklı kimyasal olduğu ortaya çıktı.

Environmental Science & Technology üzerinden duyurulan bilimsel çalışmalarda uzmanlar, bu kimyasalların bazılarının insanlara zararlı olabileceğini de belirledi. Örneğin birinde hormonların salgılanmasını ve metabolizmayı etkileyen bir kimyasal madde bulundu. Bir başka incelemede ise vücuttaki sinyallerin iletilmesinde önemli rol oynayan G-proteini kenetli reseptörleri etkileyebilen 11 kimyasal birden bulundu.

Uzmanlar bırakın gıda ambalajlarında kullanılmalarını, dokunmanın bile insanlara zarar verebileceğini savunuyor.