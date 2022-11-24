24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak. Ayak kokusuna kesin çözüm

Artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak. Ayak kokusuna kesin çözüm

Ayak konusundan utanma sorununa kesin çözüm getiren etkili doğal ve kesin çözüm önerileri dikkat çekti. Ayak kokusuna etkili doğal ve kesin çözüm önerileriyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:00
Takip Et

Ayak kokusuna etkili doğal ve kesin çözüm önerileri. Artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak

Artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak. Ayak kokusuna kesin çözüm
+
Aa
-

Ayak kokusu insanların toplumsallaşmasının engelleyen en önemli nedenlerden birisi olduğu biliniyor. Ayak kokusuna önemli çarelerin aranması ile hala devam ediyor.

Ayak kokusunun nasıl geçeceği ise merak konusu oldu. Peki ayak kokusu nasıl geçer? Tüm detaylar haberimizde…

AYAK KOKUSU NASIL GEÇER?

-Ayaklarınızı haftada bir gün sirkeli suda 15 dakika bekletin

Hafta bir kez suyun içerisine sirke atın ve ayaklarınızı 15 dakika kadar, bu suyun içerisinde bekletin. Sirke birçok soruna iyi geliyor. Eğer ayaklarınızla alakalı bir sağlık sorununuz varsa, sirke sayesinde kurtulabilirsiniz.

-Diğer bir yöntem ise tuzlu sudur

Sirkeli suyun dışında, yine ayaklarınızı 15 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bir diğer yöntemde ise çay ve soda kullanılmaktadır. Çay ve soda atılan suyun içerisinde bekleyen ayakların kokusu hafiflemektedir.

-Yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir

Ayak kokusuna sebep olan polyester bazlı çoraplardan uzak durulmalı yerine yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir. Sadece ayakkabı değil, giydiğiniz çoraplar da oldukça önemlidir.

-Ayaklarınızı kuru tutun

Ayrıca ayaklarınızı kuru tutun. Islak ve nemli kalmasına izin vermeyin. Uzun süre ayaklarınızın ayakkabı içerisinde kalmasına da izin vermeyin.

-Ayakkabı seçme önemli

Ayak kokunuzdan kurtulmak için doğru bir ayakkabı seçmenizin gerektiği vurgulandı. Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar, kokuya engel olabileceği bildirildi. Sizi en rahat hissettirecek ayakkabıyı seçmeniz önerildi. Bu ayakkabıları üst üste giymemeye de dikkat etmenizin gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca akşam eve geldiğinizde, içinin hava alması için ayakkabıları balkonda bırakmanızın gerektiği vurgulandı.

-Mutlaka bir doktora başvurun

Ancak yukarıda anlattığımız uygulamalar kokuya iyi gelmediyse, mutlaka bir doktora başvurun. Ciddi bir sağlık sorununuz olabilir ve bu da ayak kokusunu doğuruyor olabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

nefarkeder
24.11.2022 16:06
Ayak kokususun sebebi mantar'dır. Mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yoksa ilerler ve deformasyona neden olur.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.