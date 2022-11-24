Artık korkulu rüyanız olmaktan çıkacak. Ayak kokusuna kesin çözüm

Ayak kokusu insanların toplumsallaşmasının engelleyen en önemli nedenlerden birisi olduğu biliniyor. Ayak kokusuna önemli çarelerin aranması ile hala devam ediyor.

Ayak kokusunun nasıl geçeceği ise merak konusu oldu. Peki ayak kokusu nasıl geçer? Tüm detaylar haberimizde…

AYAK KOKUSU NASIL GEÇER?

-Ayaklarınızı haftada bir gün sirkeli suda 15 dakika bekletin

Hafta bir kez suyun içerisine sirke atın ve ayaklarınızı 15 dakika kadar, bu suyun içerisinde bekletin. Sirke birçok soruna iyi geliyor. Eğer ayaklarınızla alakalı bir sağlık sorununuz varsa, sirke sayesinde kurtulabilirsiniz.

-Diğer bir yöntem ise tuzlu sudur

Sirkeli suyun dışında, yine ayaklarınızı 15 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bir diğer yöntemde ise çay ve soda kullanılmaktadır. Çay ve soda atılan suyun içerisinde bekleyen ayakların kokusu hafiflemektedir.

-Yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir

Ayak kokusuna sebep olan polyester bazlı çoraplardan uzak durulmalı yerine yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir. Sadece ayakkabı değil, giydiğiniz çoraplar da oldukça önemlidir.

-Ayaklarınızı kuru tutun

Ayrıca ayaklarınızı kuru tutun. Islak ve nemli kalmasına izin vermeyin. Uzun süre ayaklarınızın ayakkabı içerisinde kalmasına da izin vermeyin.

-Ayakkabı seçme önemli

Ayak kokunuzdan kurtulmak için doğru bir ayakkabı seçmenizin gerektiği vurgulandı. Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar, kokuya engel olabileceği bildirildi. Sizi en rahat hissettirecek ayakkabıyı seçmeniz önerildi. Bu ayakkabıları üst üste giymemeye de dikkat etmenizin gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca akşam eve geldiğinizde, içinin hava alması için ayakkabıları balkonda bırakmanızın gerektiği vurgulandı.

-Mutlaka bir doktora başvurun

Ancak yukarıda anlattığımız uygulamalar kokuya iyi gelmediyse, mutlaka bir doktora başvurun. Ciddi bir sağlık sorununuz olabilir ve bu da ayak kokusunu doğuruyor olabilir.