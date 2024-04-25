Ayak kokusunun geçmesi için çözümler

Kaynak: Haber Merkezi
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Ayaklarda oluşan terleme yüzünden meydana gelen kötü kokular toplumun adeta kanayan yarası. Bunun çözümleri için denenmedik yolları bırakmayanlar en sonunda soluğu hastanede alıyor. Peki ayak kokusu evde doğal yöntemler ile nasıl geçer?

Gün içinde en çok vakit geçirilen alanlardan birisi de şüphesiz iş yerlerimiz. Bazılarının meslekleri masa başı olsa da çalışan insanların ortak derdi ayak kokusu.

Ayakkabılar içerisinde saatlerce kalan ayaklar özellikle yaz aylarında belirli bir saat sonrasında terlemeye başlıyor. Terleyen ayaklar ise daha sonrasında bakteri üretmeye başlıyor. Bu bakterilere zamanında bir müdahale edilmediği veya temizliğinin aksatılması halinde mantarlar ayakları sarmaya başlıyor.

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Burada asıl kritik nokta ayaklarda mantar oluşmadan gereken adımları atmak. Ayak kokusu eğer ki hormonal bir nedenden dolayı oluşmuyorsa en iyi yöntem bu durumu evde gereken temizlikleri yaptıktan sonra doğal ürünler ile ayak bakımı yapmaktır.

Peki, bu doğal çözümler neler;

İlk örnek olarak herkes tarafından önerilen madde karbonat. Karbonat sayesinde ayaklardaki PH derecesi nötrlenir ve bu sayede bakterilerin yaşam alanı oldukça kısıtlanır, bu da ayak kokusunu gidermede önemli bir yer tutar.

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İkinci öneri ise Sirke;

Ayak kokusunu geçirmede evde kullanılan doğal yöntemlerden birisi de sirkedir. Bakteri oluşumunu engelleyen özelliği ile 2 litre kadar ılık suya 2 su bardağı sirke dökülerek ayaklar bu suda 15-20 dakika kadar bekletilir.

Uygulama sonrasında ayaklar sabunlu su ile yıkanıp durulanmalıdır.

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Üçüncü öneri ise lavanta yağı

Lavanta yağı sayesinde ayaklardaki bakteriler hem temizlenir hem de güzel kokar. 2 litre kadar suya damlatılan birkaç damla lavanta yağı ile ayaklar güzel bir kokuya erişir.

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