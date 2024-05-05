Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak Galatasaray açıklaması

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, "Aşkın olayım" şarkısı Galatasaraylı Icardi'nin gol müziği olmasının ardından sarı kırmızılı takımın geçen yılki şampiyonluk kutlamalarına da katılmıştı.

Daha önce Beşiktaşlı olduğunu söyleyen ve maçlarına da giden Sağın'ın Galatasaray'ın kutlamalarına katılmasına siyah beyazlı taraftarlar tepki göstermişti.

Simge Sağın, EYS YouTube kanalında Eser Yenenler'ın konuğu oldu. Sağın, Yenenler'in Galatasaray şampiyonluk kutlamasına katılmasına Beşiktaşlıların verdiği tepkiyle ilgili bir sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Fanatikliğimi geçen yıl bunları yaşarken aslında bir kenara bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yaşadığım şey benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Çünkü artık bir yerde hem sanatçılığımın hem de o kadar dinleyicinin karşısında bir duruş sergilemem gerekiyordu ve ben olması gereken doğruyu uyguladım ve oraya gittim.

Ve 'İyi ki de gitmişim' diyorum. Çünkü gerçekten yok sayılamayacak bir şey oldu. Orada artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Müziğimin arkasında durmam gerekti ve gittim. Çok da hoş bir gece geçirdim."