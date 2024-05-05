Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'ye sert sözler: Aklımızla alay etme

Bakan Güler’in yaptığı açıklamalardan Türkiye ile ABD arasında, özellikle Türkiye'nin ekonomik sorunları konusunda ABD ile ilişkileri yeniden düzenleme yönündeki çabalarının ve aldığı cevapların olumlu olmadığı izlenimine ulaştığını söyleyen Zentürk bu durumun şaşırtıcı olmadığını sözlerine ekledi. Zentürk “Bu ülke 2002'den 2012’lere kadar demokratikleşme ve yeniden bir reformlaşma çabaları gösterirken AB'den tek bir gram bile yardım alamamış, tam tersine baltalama ile karşılaşmış bir ülkedir” açıklamasında bulundu.

"YARALANABİLİR BİR TÜRKİYE İSTİYORLAR"

Türkiye'de demokrasi ve hukukun güçlenmesi ile sağlam ekonomik sisteme sahip olunmasının batılı ülkelerin işine gelmediğini iddia eden Zentürk “Yaralanabilir bir Türkiye bekleniyor. Yaralanabilir. Bakın bu çok önemli bir kavramdır: Yaralanabilir Türkiye... Niye? Eğer hukuk sisteminizi bir türlü yerine oturtamamışsanız yatırım alamazsınız, yatırım alamazsanız ek dış ticaret açığıyla beraber zorlanır, paranızı devalüe etmek zorunda kalırsınız. Şu olur, bu olur… Final de ne olur? ‘Gel bakalım arkadaş sizin sorunlarınız var. Biz bunun bir kısmını çözelim ama siz de Doğu Akdeniz'de şöyle davranın’ deme şansı olur” diye konuştu.

Yaşar Güler'in açıklamalarının son derece önemli olduğunun altını çizen Zentürk “Böyle bir programın bünyesinde kalması gereksiz. Bence üzerinde konuşulması gereken bir durum. Çünkü sonuç itibariyle bir çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor” dedikten sonra Güler’in NATO’lu dostlarımız, Amerikalı dostlarımız, Alman dostlarımız gibi ifadelerini onları dost olarak gördüğü için değil “müttefikimiz” yerine “dostumuz” demeyi alışkanlık haline getirmesine bağladı.

"BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETME"

Güler’in “Senin silahlı güç dediğin PKK'nın kendisi. Amerika'ya diyor. Sen onlar PKK değil diyorsun da adamlar kendi öyle demiyor ki. Sen bunlara destek oluyorsun. Ben bunlara destek oluyorum de. Bizim aklımızla alay etme” sözlere de değinen Zentürk “ABD’nin DEAŞ veya IŞİD’i bitirmek istiyorsa bölgede müttefiklik yapacağı tek güç var: Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'ın dokunulmaz dendiği dönemde, yanına yaklaşılmaz dendiği dönemde 4.000’ini Suriye çölüne gömmüş, ortadan kaldırmış bir devlet ordusu. Sen NATO’lu müttefikini burada bırakıyorsun, eline silah verdiğin bir takım adamlarla IŞİD mücadelesi yaptığını söylüyorsun. Külliyen yalan." İşte o da bunu diyor, "Aklımla alay etme benim diyor" diye konuştu.

"İNCİLİK TÜRK KANUNLARININ GEÇERLİ OLDUĞU BİR TÜRK ÜSSÜDÜR"

Milli Savunma Bakanı’nın diğer sözlerini tek tek inceleyen Zentürk son olarak “İncirlik’in gerçek ismi 10 Ana Jet Üst Komutanlığı. Suriye olayları başladıktan sonra F16'larmızı getirdik konuşlandırdık. %100 Türkiye kanunlarının geçerli olduğu bir Türk üssüdür” sözünü bahis konusu ederek “Bu lafta bana cevap herhalde. Ben her seferinde diyorum ya kapatın o üssü diye. Şahsıma değil tabii benim gibi düşünenlere bir cevap niteliği taşıyor ama yine de oradaki Amerikan askeri varlığının, Türkiye'nin egemenliğine ve bağımsızlığına ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade ediyorum bu kadar basit” yorumunda bulundu.