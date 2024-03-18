Ayakta duruş pozisyonunuz kişilik özelliklerinizi ele veriyor. Ayakta duruş pozisyonuna göre nasıl bir insansın?

1. BACAKLAR PARALEL

Bacaklarınız birbirine paralel şekilde duruyorsanız, kişiliğiniz itaatkarlığı veya otoriteye saygıyı temsil ediyor. İnsanlarla konuşurken çok baskın biri olmadığınızı belirtiyor. Daha uyumlu ve iyi bir dinleyici olma tarafındasınız. Fakat bu, bir konuşma sırasında bilgi veya güven eksikliğiniz olduğu anlamına gelmiyor. İncelik ve tarafsızlıktan kaynaklanıyor. Bacaklarınızı birbirine paralel tutarak aşırı heyecanlı, korkmuş, gergin vb. hissettiğinizde kendinizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir.

Temel Özellikler: Teslimiyet, Otoriteye Saygı, Uyumlu, İyi Dinleyici, Taktikli olarak sıralanabilir.

2. BACAKLAR BİRAZ AYRIK

Bacaklarınızı biraz ayırarak durma pozisyonu, kişiliğiniz otoriter ve emredici olma eğiliminde olduğunu ifade eder. Kendine güven ve atılganlık yansıtıyor. Daha büyük bir alan kaplamaya çalışıyormuş gibi duruyorsunuz. Kalabalığın arasında varlığınızı hissettirmekten çekinmiyor fikrinizi güvenle söyleme eğilimindesiniz.

Bacakları hafif aralıklı duran kişilerin de iletişim biçimlerine oldukça hakim oldukları belirtiliyor. Bu pozisyon güçlü bir pozisyon olarak kabul görülür.

Temel Özellikler: Otoriter, Emir, Son Derece Kendine Güvenen, İddialı, Baskın olarak açıklanabilir.

3. BİR BACAK ÖNDE

Bir ayağınız önde duran kişiler hem kendinizle hem de çevrenizle ilgili rahatlığı ve memnuniyeti ifade ediyor. İç benliğinizle uyum içinde yaşıyor ve şimdiki andasınız. Kollarına kalp takıp duygularınızı açıkça gösteriyorsunuz.

Bu pozisyonda duranlar bir grup ortamında, kişinin ayaklarını en ilginç veya çekici bulduğu kişiye çevirmesi ihtimali yüksek.

Temel Özellikler: Kendinden Memnuniyet, Rahat, Şimdiki Anı Yaşamak, Açık sözlülük, Açıklık olarak sıralanabilir.

4. BACAKLAR ÇAPRAZ

Bacak bacak üstüne atarak ayakta duran kİşiler, kişiliğiniz bir kalabalığın içinde olmaktan daha çok kendi şirketinizden keyif aldığınızı ifade ediyor. Duygularınız ve hisleriniz için savunmacı veya koruyucu durumda olabilir bazen, belirli durumlarda veya konuşmalarda kendinize güveniniz de olmayabilir. Bazen oldukça itaatkar da olabilirsiniz. Yabancılarla kaynaşmak için biraz yavaş olabilirisiniz.

Temel Özellikler: Savunmacı, Korunaklı, Yeni Deneyimlere veya İnsanlara Kapalı, Yeni Partneri Değerlendirmek, Güven Eksikliği (bazen) olarak açıklanabilir.