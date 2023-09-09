Ayasofya Cami’nde restorasyon başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya Cami’nde restorasyon çalışmalarına başlandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ayasofya Cami’nde restorasyon başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu himayesindeki ikinci etap restorasyon çalışmasında, cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

İkinci etap restorasyonu kapsamında, minareler dahil bütün binanın deprem güvenliği belirlenerek gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve cephelerde üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi gerçekleştirilecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin birinci etap restorasyonunda, II. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi ve Muvakkithane'de gerekli çalışmalar yapılmıştı.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Yazıklar olsun Büyükekşi. Hakan Çalhanoğlu'nun öfkesini duyuyor musun
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da Spor
Karadağlı Bakic Trabzonspor'da
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı Güncel
Murat Bardakçı İngilizlerin Hilafetin kaldırılmamasını neden istediğini açıkladı
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı Sağlık
Canan Karatay açıkladı. Kansere duvar ören besin ortaya çıktı
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi Magazin
Binbir Gece dizisinin iki yıldızı Bergüzar Korel ve Ceyda Düvenci 14 yıl sonra bir araya geldi
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı Magazin
Yıldız Tilbe konser yorgunluğunu köyde çıkarttı. Uzun elbise giydi başörtüsü taktı
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı Spor
Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt. Televizyon programında açıkladı
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir? Keşfet
Aybüke ne demek? Aybüke isminin anlamı nedir?