Ayasofya'da sevdiği kediye "Sen buralara nereden geldin?" sorusuyla tanınıp gündem olan tonton dede yeniden görüldü

Daha önce Ayasofya'da gördüğü kediyle "Sen buralara nereden geldin? Yaradan kurban oluyim" diyerek yaptığı konuşmayla gündem olan tonton dede yeniden görüntülendi
20 Kasım 2023 Pazartesi
Daha önce Ayasofya'da gördüğü kediyle "Sen buralara nereden geldin? Yaradan kurban oluyim" diyerek yaptığı konuşmayla gündem olan tonton dede yeniden görüntülendi
Daha önce Ayasofya'da gördüğü kediyle "Sen buralara nereden geldin? Yaradan kurban oluyim" diyerek yaptığı konuşmayla gündem olan tonton dede yeniden görüntülendi