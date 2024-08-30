Aybastı Perşembe Yaylası'nda Siyanürle Maden Arama Çalışmaları Hız Kazand

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aybastı Perşembe Yaylası'nda Siyanürle Maden Arama Çalışmaları Hız Kazand

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası’nda siyanür kullanılarak yapılacak maden arama çalışmaları hız kazandı. İlk aşama olan zemin etüt çalışmaları tamamlanırken, ikinci etap için sondaj makineleri bölgeye getirilmeye başlandı.

Murat Yılmaz / Ordu / YENİÇAĞ
Bu gelişme, bölgedeki yerel halkta ve çevre örgütlerinde büyük endişe yarattı. Özellikle siyanürün kullanıldığı maden arama işlemleri, doğal çevre ve yeraltı su kaynakları üzerinde geri dönüşü olmayan zararlar bırakma potansiyeli taşıyor. Perşembe Yaylası, eşsiz doğal güzellikleriyle bilinirken, bu tür projelerin yaylanın ekosistemine ciddi şekilde zarar verebileceği düşünülüyor.

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Çevreciler, bu çalışmalara karşı seslerini yükseltiyor ve doğanın korunması adına hukuki süreçler başlatılması gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklenirken, halk maden arama çalışmalarının durmasını istiyor.

Yerel halkın tepkisinin artması ve çevresel kaygıların yükselmesiyle, bu projenin geleceği yakından takip edilecek gibi görünüyor.

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