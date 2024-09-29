Aybastı ve Korgan yaylalarında halkın direnişi: Maden çalışmaları durduruldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aybastı ve Korgan yaylalarında halkın direnişi: Maden çalışmaları durduruldu

Ordu'nun Aybastı Perşembe yaylası ve Korgan yaylalarında, maden arama çalışmalarına karşı halkın gösterdiği direniş sonuç verdi.

Ordu - Murat Yılmaz / Yeniçağ

Özellikle kadınların öncülüğünde gerçekleşen protestolar sonrasında, iş makineleri maden bölgesinden çıkarıldı.

Çevreye zarar vereceği endişesiyle devam eden çalışmaları durdurmak isteyen vatandaşlar, sondaj makinesi ve çadırları kaldırmak için harekete geçti.

Ancak bu süreçte jandarma ekipleriyle vatandaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Çıkan arbedeye rağmen bölgedeki maden çalışmalarının durdurulması, halkın kararlı mücadelesi sayesinde gerçekleşti.

Yerel halk, çevre koruma konusunda kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

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