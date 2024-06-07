Aybüke Özel imzayı attı

Eczacıbaşı Dynavit, Aybüke Özel’le sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Altyapımızdan yetiştirdiğimiz genç liberomuz Aybüke’yle iki sezon daha çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki birlikte daha nice başarılara imza atacağız.

Aybüke Özel hakkında

2002 yılında Ankara’da doğan Aybüke Özel, 162 boyunda ve libero mevkiinde görev yapıyor. Büyükçekmece Voleybol Akademisi’nden Eczacıbaşı altyapısına yetişen Özel, Sistem9 Yeşilyurt, Sarıyer Belediyespor takımlarında görev aldı ve 2022 – 2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit’te görev alıyor.

Kulüp Başarıları

2020 – 2021 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu

2023 CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği

2022 – 2023 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 – 2024 Türkiye Ligi İkinciliği

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu