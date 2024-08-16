Aydemir Akbaş entübe edildi

Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’tan gelen son haberler, hayranlarını üzdü.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserine karşı verdiği mücadele ile tanınan Akbaş, yeniden kansere yakalandığını açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ EN SON NE DEDİ

Sağlık durumu hakkında yaptığı son açıklamada, "İlgilenen ve dua eden herkese teşekkür ederim. Kendimi iyi hissediyorum ve kanser değerlerim yarıya düştü. Tedaviye devam ediyorum, umudumu kaybetmedim. Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

Ancak 88 yaşındaki usta oyuncu, dün evinde baygın bir şekilde bulunarak acilen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Akbaş için yakın dostu İbrahim Tatlıses, takipçilerinden dua istemişti. 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Akbaş’ın entübe edildiği bildirildi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılında Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusudur.

Aydemir Akbaş'ın ilk filmi 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Türk sinemasının gişe hasılatı bakımından neredeyse çöküş yaşadığı yıllarda sinema sektörünü yükseltmek ve hızla kapanmakta olan sinema salonlarının iş yaparak açık kalması adına Yeşilçam'ı saran seks filmlerindeki rolleriyle ünlenen Aydemir Akbaş bu dönemde dahi asıl titri olan dram ve komedi tarzını bırakmamış, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor yıllarda bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla devam ettirmiş ve hala da her koşulda sürdürmektedir.

Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışma yapmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007 yılında çevirdiği "Avrupalı" 2007 yılının Ekim ayında rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev alırken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Akbaş'ın son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur.

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