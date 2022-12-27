27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bunu yapanda hiç mi vicdan yok? Ayder Yaylası bu hale getirildikten sonra Bakan Kurum 'Yaptık ama niye yaptık' diye açık

Bunu yapanda hiç mi vicdan yok? Ayder Yaylası bu hale getirildikten sonra Bakan Kurum 'Yaptık ama niye yaptık' diye açıklama yaptı

Kentsel dönüşüme giren Türkiye’nin göz bebeği, Rize’nin doğa harikası Ayder Yaylası’nın son hali medyada patlayınca Bakan Kurum açıklama yapmak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:41
Takip Et

Ayder Yaylası bu hale getirildikten sonra Bakan Kurum 'Yaptık ama niye yaptık' diye açıklama yaptı. Bunu yapanda hiç mi vicdan yok?

Bunu yapanda hiç mi vicdan yok? Ayder Yaylası bu hale getirildikten sonra Bakan Kurum 'Yaptık ama niye yaptık' diye açıklama yaptı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz'.' çıkışıyla gündeme gelen, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan turizm cenneti Ayder Yaylası'nın son hali tartışma yarattı.



Her yıl binlerce turisti ağırlayan Ayder Yaylası'nda yeşilin yerini alan dev inşaatların hız kesmeden devam ettiği görüldü.



BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Görüntüler büyük tepki çekerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, sosyal medya hesabından Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunmak zorunda kaldı. Kurum'un paylaşımları şöyle

"Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik. Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak."



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada birçok kullanıcı Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğinin bozulduğunu belirterek duruma isyan etti. İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:

- "Doğa zamanı gelince insana gereken cevabı verecektir. Sonu acı olacak ama illa olacak."



- "Bir şehrin kendi değerlerine, güzelliklerine ihanet etmesi..."



- "Kentsel dönüşümü siz çok yanlış anlamışsınız. Oraya değil, deprem bölgelerine yapacaksınız."



- "Vah vah vah vah, insanın içinin parçalanmaması mümkün değil."



AYDER YAYLASININ TARİHÇESİ
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "turizm merkezi" ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında "milli park", 1998’de ise "doğal sit alanı" ilan edilerek, korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla "kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi" ilan edildi. 1998’de doğal sit alanı olan yayla için iki yıl içinde ‘koruma amaçlı imar planı’ oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.



Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla "sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet"ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi’nce Ayder Yaylası’nda 200 dolayında yapı için kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı.



DOĞAL GÜZELLİĞİN ZİRVESİ
Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan yayla, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar’a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlandığı yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

E
27.12.2022 10:53
Ülkeyi yönetenlerin en iyi anladıkları iş beton gerisi boş  
 
Hacı Cavcav
27.12.2022 10:49
Özgür iradesi olmayanın çevreyle filan alakası olmaz, sen neredeydin kaç senedir memleketin içine edilirken hadi yallah hacı fiş fiş....  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
6
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿Görevi kötüye kullanma, hırsızlık, zimmet... Çok sayıda muhtar ve kamu görevlisi gözaltına alındı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿Metruk binada şüpheli ölüm
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿O ilde de ekmeğe zam geldi
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Korku dolu anlar. Etrafa rastgele ateş açtı
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
﻿Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.