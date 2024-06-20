Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın-İzmir otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın-İzmir Otoyolu üzerindeki Germencik ilçesi Hıdırbeyli mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde yaşandı. Ergül Kaya (51) idaresindeki 06 TPB 54 plakalı otomobil, park halinde bekleyen 35 BGJ 937 plakalı panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını gören diğer sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Ergül Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Panelvanın sürücüsü G.A. (47) ve yolcu İ.Y. (47) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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