Aydın'da zeytinlikte korkutan yangın

Yangın, Hallaçlar Mahallesi'nde bulunan zeytinlik bir alanda öğle saatlerinde başladı.

Elde edilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bildirim üzerine, yangın bölgesine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahalede bulundu.

Şu anda ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar.