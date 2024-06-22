Aydın'da zeytinlikte korkutan yangın

Kaynak: İHA
Aydın'da zeytinlikte korkutan yangın

Aydın'ın Çine ilçesindeki zeytinlik bir alanda çıkan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alma çabalarını devam ettiriyor.

Yangın, Hallaçlar Mahallesi'nde bulunan zeytinlik bir alanda öğle saatlerinde başladı.

Elde edilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Bildirim üzerine, yangın bölgesine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahalede bulundu.

Şu anda ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar.

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