Aydın karayolunda palet faciası teğet geçti

Yaşanan bu olumsuzluk, büyük bir kazanın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Umurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halindeki bir kamyonun kasasından ahşap paletler aniden yola savruldu. Paletlerin yola saçılmasıyla birlikte, arkasından gelen araç sürücüleri büyük bir panik yaşadı. Sürücüler, ani fren yaparak araçlarını durdurdu ve tek şeritli olarak ilerlemeye çalıştı.

Yaşanan bu olayda, paletlerin üzerine çıkan araçlar olmasına rağmen, herhangi bir kaza meydana gelmedi. Sürücülerin zamanında müdahalesi ve şans eseri büyük bir facia yaşanmasının önüne geçildi.

Trafik Bir Süre Kilitlendi

Olay yerine gelen ekipler, yola saçılan paletleri temizleyerek trafiği normale döndürdü. Ancak yaşanan bu olay nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik bir süre kilitlendi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için araçların yüklerinin güvenli bir şekilde bağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sürücülerin, yolda karşılaştıkları her türlü olumsuz duruma karşı dikkatli olmaları ve emniyet şeritlerini kullanmaları gerektiğini belirtti.