Aydın merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen 'Arı kovanı' adlı 'rüşvet' operasyonunda aralarında Kuşadası ve Söke sınırları içindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefi U.U.'nun da olduğu 5'i kamu görevlisi toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli milli park görevlilerinin, arıcılardan ve bölgede sondaj kuyusu açmak isteyen çiftçilerden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğanbey Milli Parklar Şefliği'nde kovanlara yer tahsisi için arıcılardan ve SİT alanlarında sondaj kuyusu açmak isteyen çiftçilerden rüşvet istendiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın merkezli Muğla, İzmir, Yozgat, Ordu ve Sinop’ta 42 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı ‘Arı kovanı’ operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Söke Dilek Yarımadası Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Doğanbey Milli Parklar Şefi U.U. ile kamu görevlileri O.D., M.Ö., H.K., N.C.'nin de olduğu toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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