Muğla'da rüşvet operasyonu. Eski müze müdürü gözaltında

Muğla’da bir memur ve bir eski müze müdürü, SİT alanına inşaat yapılması için rüşvet istemek suçundan gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Muğla'da rüşvet operasyonu. Eski müze müdürü gözaltında

Yatağan ilçesinde müteahhitlik yapan Hüseyin Ö. (31), Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde Arkeoloji Rapor Düzenleme Uzmanı olarak görev yapan Mutlu T.'nin, SİT alanındaki arsaya inşaat yapılması yönünde olumlu rapor düzenleyeceği gerekçesiyle kendisinden 80 bin lira rüşvet istediğini ileri sürüp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Menteşe ilçe merkezinde Hüseyin Ö.'den önceden seri numaraları alınan 80 bin lirayı teslim alan Mutlu T.'yi suçüstü yakaladı.

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine Muğla Müzesi eski müdürü Musa Ö. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

muglada-rusvet-operasyonunda-2-gozalti-yenicag1.jpg

muglada-rusvet-operasyonunda-2-gozalti-yenicag2.jpg

İlgili Haberler
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı
Diyarbakır’da Rüşvet Operasyonu! Belediye Başkan Yardımcısı ve Memur Tutuklandı
Seyhan ve Çukurova belediyelerine imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonu
Milli Parkı mercek altına alan emniyetten rüşvet operasyonu
Aydın merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu
Aydın merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu
Sınır kapısında rüşvet operasyonu
Sınır kapısında rüşvet operasyonu
Tekirdağ'da rüşvet operasyonu. 5 zabıta tutuklandı
Tekirdağ'da rüşvet operasyonu. 5 zabıta tutuklandı
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü Teknoloji
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Kriptoda 80 bin TL’sini batırdığı arkadaşından askerlik şubesine kaçarak kurtuldu Gündem
Kriptoda 80 bin TL’sini batırdığı arkadaşından askerlik şubesine kaçarak kurtuldu
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi Ekonomi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Yabancılar son bir ayda 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı Ekonomi
Yabancılar son bir ayda 427,3 milyon dolarlık hisse satın aldı
Ağrı’da kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor Yaşam
Ağrı’da kömür kullanımı nedeniyle artan hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor
Görenler Ufo sanıyor... Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı Yaşam
Görenler Ufo sanıyor... Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı
Şeker hastalığını önlemenin yolu ortaya çıktı Sağlık
Şeker hastalığını önlemenin yolu ortaya çıktı