Aydın Nazilli polisi 26 yıl hapisle aranan şahsı yakaladı

Kaynak: İHA
Aydın Nazilli polisi 26 yıl hapisle aranan şahsı yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 26 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, H.B. isimli şahıs, Yıldıztepe, Aydoğdu ve Hürriyet Caddesi üçgeninde alan daraltma yöntemiyle kovalamaca sonucu yakalandı. H.B.'nin hırsızlık, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel istismar, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçlarından toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gerekli işlemlerin ardından şahıs cezaevine teslim edildi. Ayrıca, Nazilli'de polis ekipleri son 9 ayda 772 aranan şahsı yakalamayı başardı.

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