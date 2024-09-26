Aydın’da 1 günde 40 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bir günde 40 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonla bir günde 40 kişi yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, 423 gram kubar esrar, 208 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.