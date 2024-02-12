Aydın'da 13 bin 200 TL sahte parayla suçüstü yakalandılar

Kaynak: DHA
Aydın'da 13 bin 200 TL sahte parayla suçüstü yakalandılar
Aydın'da 13 bin 200 TL'lik sahte parayı piyasaya sürmeye kalkan S.S. ve H.C.S., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen şüphelileri takibe alan polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde bir işyerinde sahte 100 TL’lik banknotları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

aydinda-13-bin-200-tl-sahte-parayla-sucustu-yakalandilar-3337-dhaphoto1.jpg

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan S.S. ve H.C.S.’nin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 TL sahte para ve bu işten elde edildiği tahmin edilen 17 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli kişiden H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Son Haberler
Arda Turan hata yapmadı Spor
Arda Turan hata yapmadı
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası" Video
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası"
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı Dünya
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı Gündem
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu Gündem
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu