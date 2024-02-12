Aydın'da 13 bin 200 TL sahte parayla suçüstü yakalandılar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda belirlenen şüphelileri takibe alan polis ekipleri bugün öğlen saatlerinde bir işyerinde sahte 100 TL’lik banknotları piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan S.S. ve H.C.S.’nin üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 200 TL sahte para ve bu işten elde edildiği tahmin edilen 17 bin 910 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli kişiden H.C.S. tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.