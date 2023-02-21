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2 bin depremzede tedavi edildi

Aydın’a gelen 2 bin depremzede vatandaşın tedavisinin yapıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:57
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Aydın’da 2 bin depremzede tedavi edildi

2 bin depremzede tedavi edildi
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İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş Depremi’nin ardından bölgeye giden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve 359 personel, deprem bölgesinde görevlerine aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından afet bölgelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün de aralarında bulunduğu kamu, özel ve üniversite hastanelerinden gönüllü toplam 359 personel deprem bölgelerinde görevlendirildi. Aynı zamanda deprem bölgelerinde Aydın’a sevk edilen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanırken, il genelinde toplam 2 bin 75 depremzede vatandaşın da tedavisi yapıldı.

Aydın Valiliği tarafından açıklanan verilere göre ise bugüne kadar Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adana illerine 359 gönüllü personel görevlendirilirken, 4 adet UMKE Aracı, 15 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansı, 1 adet Acil Müdahale Aracı, 1 adet lojistik aracı, 2 adet panelvan tipi araç, 2 adet minibüs ve 1 adet forklift olmak üzere toplam 26 araç ile çeşitli tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ve ilaç sevki yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şu sözleri kullandı:

“Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımızca afet bölgelerinden İlçelerimize gelen misafirlerimizin konakladıkları kamu tesislerinde gerekli sağlık taramaları ve muayeneler yerinde günlük olarak yapılmakta olup, bugüne kadar 2 bin 75 vatandaşımız muayene edilmiş, 227 kişi hastanelerimize sevk edilmiştir ve 605 vatandaşımızın ilaç temini sağlanmıştır. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığımıza bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerimize ve İlçe Devlet Hastanelerimize bugüne kadar 3 bin 117 kişi başvurmuş, 87 kişinin yatışı sağlanmış, 51 hastamız şifa ile taburcu edilmiş, 36 hastamızın yatarak tedavisi devam etmekte ve 25 hastamız da cerrahi operasyon geçirmiştir. Aydın İl Sağlık Müdürlüğümüzün tüm imkan ve kabiliyetleri hem bölgenin yaralarının sarılması hem de afet bölgesinden ilimize gelen misafirlerimize sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği için tüm sağlık çalışanlarımızın gayret ve fedakarlıklarıyla verilmeye devam edecektir”

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