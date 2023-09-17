Aydın’da 5 firari şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın 4 ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 5 firari şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinde “Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık “ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.T., Sultanhisar ilçesinde “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme “ suçundan aranan ve hakkında toplam 300 gün hapis cezası bulunan Y.B., İncirliova ilçesinde “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak “ suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.B., İncirliova ilçesinde “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak “ suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.Z.K. ile Nazilli ilçesinde “Kasten Öldürme “ suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 5 aranan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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