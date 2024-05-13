Yasemin Sakallıoğlu kıyafet dolabı meditasyonu: Çağla Şikel'in meditasyonunu tiye aldı

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Yasemin Sakallıoğlu kıyafet dolabı meditasyonu: Çağla Şikel'in meditasyonunu tiye aldı
Yasemin Sakallıoğlu, ünlü model Çağla Şikel'in korkularından arınma meditasyonunu ti'ye aldı. Şikel'in 2.500 TL'ye karanlık bir kulübeye kapatma yöntemini evindeki kıyafet dolabıyla taklit eden Sakallıoğlu, bu anları sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede izlenme rekorları kırarken, izleyenleri güldürdü.

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel'in korkularından arınma meditasyonu için 2.500 TL ödeyerek karanlık bir kulübeye kapattığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından Sakallıoğlu, bu durumu ti'ye aldı. Evde bulunan kıyafet dolabına girerek karanlıkta kendini kapatan Sakallıoğlu, Şikel'in meditasyon yöntemini komik bir şekilde taklit etti.

Paylaştığı video kısa sürede viral oldu ve birçok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi. Sakallıoğlu'nun yaptığı bu esprili paylaşım, izleyenleri güldürdü ve Çağla Şikel'in meditasyon yöntemine farklı bir bakış açısı getirdi. Şikel'in karanlık kulübe deneyimiyle kıyaslanan bu komik video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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