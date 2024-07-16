Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz’da başlayan yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıktı.
Yangın, ikinci kısma da sıçradı ve 5 gündür devam ediyor.
İtfaiye ve orman ekipleri yoğun bir şekilde çalışarak yangını kısmen kontrol altına aldı.
Ancak bazı noktalarda yangın hala devam ediyor ve soğutma çalışmaları sürüyor.
12 Temmuz tarihinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 240 dönüm alanı etkiledi ve 140 bin ton kağıt alevlere teslim olmuştu.
İşte yangınla ilgili ajansların geçtiği kareler;