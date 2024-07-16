Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı

Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı
Kaynak: AA / DHA / İHA

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 1

Aydın’ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz’da başlayan yangın, Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıktı.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 2

Yangın, ikinci kısma da sıçradı ve 5 gündür devam ediyor.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 3

İtfaiye ve orman ekipleri yoğun bir şekilde çalışarak yangını kısmen kontrol altına aldı.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 4

Ancak bazı noktalarda yangın hala devam ediyor ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 5

12 Temmuz tarihinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 240 dönüm alanı etkiledi ve 140 bin ton kağıt alevlere teslim olmuştu.

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 6

İşte yangınla ilgili ajansların geçtiği kareler;

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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 7
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 8
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 9
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 10
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 11
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 12
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 13
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 14
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 15
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 16
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 17
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 18
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 19
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 20
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 21
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 22
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 23
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 24
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 25
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 26
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 27
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 28
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 29
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 30
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 31
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 32
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 33
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 34
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 35
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 36
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Aydın’da 5 gündür süren fabrika yangın kısmen kontrol altına alındı 37
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