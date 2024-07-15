Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor

Kaynak: DHA
Aydın’da çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın 4 gündür söndürülemiyor. Konya'da dahil olmak üzere 23 ilden çıkan yangına itfaiye ekipleri desteğe gitti.

Vedat Yıldırım / Konya / YENİÇAĞ

Kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları, etkili olan rüzgar sebebiyle güçlükle sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerimizin de içinde bulunduğu çok sayıda itfaiyeci ve çalışan müdahale ediyor. Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

12 Temmuz Cuma günü Aydın Söke'de bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. yangının İhbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştırılmış kağıt depolama bölümünde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi, alevler fabrikanın ikinci bölümüne de sıçradı.

Müdahaleler yetersiz kalınca Konya dahil 23 ilden takviye ekipler bölgeye gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kağıt fabrikasında çıkan yangına ekiplerimizin de içinde bulunduğu çok sayıda itfaiyeci ve çalışan müdahale ediyor. Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.

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