Aydın'daki kağıt fabrikası 3 gündür yanıyor. Alevler 2 depoya sıçradı

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında 12 Temmuz akşamı başlayan yangın, 45 saattir devam ediyor.

Gece boyunca sadece karadan müdahale edilen yangına, sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle destek sağlandı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 fabrika işçisi ve itfaiye eri, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vali Yakup Canbolat, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı. Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 12 Temmuz saat 17.00 civarında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ve orman ekiplerinin de katıldığı yangın, fabrikanın ikinci bölümüne sıçradı.